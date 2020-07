Animali mitologici: elenco completo

Gli animali mitologici non sono certo meno affascinanti di quelli reali, hanno le loro storie, nascondo anche pezzi della nostra cultura, o di quella di qualche altro Paese del Mondo, ci possono fare paura oppure ammaliare ma non sono mai privi di interessanti significati e sempre protagonisti di miti, storie, leggende che appassionano sia grandi che piccini. Andiamo a conoscere qualcuna di queste creature, ne raccontiamo 10 anche se ce ne sarebbero molte di più da svelare.







1) Animali mitologici: Araba Fenice

La fenice, l‘Araba Fenice, è un uccello frutto della fantasia dei nostri antenati, è sacro e ha un aspetto naturalmente molto “creativo”. Possiamo descriverlo a parole dicendo che è una sorta di aquila reale ma che sfoggia un piumaggio con tantissimi colori. Non è finita, la meraviglia è che il suo collo e il colore dell’oro, in forte contrasto con il blu del corpo e il rosso della coda. E’ immortale come creatura, e si difende con il suo becco affusolato e i suoi artigli. Proprio perché non muore mai, questo uccello è diventato nei secoli un simbolo di rinnovamento e rigenerazione, di solito lo si cita quando si ha a che fare con il superamento di delusioni e sconfitte personali.

Se vi state chiedendo da dove salta fuori un animale del genere, la risposta è dall’Antico Egitto. A quell’epoca si raccontava infatti che ogni 500 anni poteva rinascere dopo la purificazione concessa dal fuoco.

2) Animali mitologici: Drago

Drago o meglio draghi, perché tanti e ne incontrano in storie, miti, leggende e religioni. Di solito sono raffigurati come dei rettili ma con le ali, un po’ aggressivi e non sempre di buon umore. Il bello dei draghi è che ce ne sono un po’ da tutte le parti, in tutti i continenti, e ciascuno li ha interpretati a modo proprio. Le due immancabili caratteristiche sono che sputano fuoco e possono volare.

In Cina c’è un culto molto particolare per questi animali mitologici, li troviamo spesso raffigurati in monumenti, libri e opere d’arte. Approfondendo si può scoprire che questa grande famiglia di creature viene suddivisa in diverse specie come ad esempio quelle dei draghi socievoli e capaci di cambiare aspetto, i Moo-Kuna, oppure quelli intellligenti, come il Sirrush, oppure ancora quelli in grado di portare periodi di siccità o di forti piogge, come la Shenlong.

3) Animali mitologici: Fauno

Dio dell’agricoltura e dei pastori, Fauno arriva a noi direttamente dalla mitologia romana, era considerato una divinità profetica e in molte nostre città, del Nord, del Centro e del Sud, possiamo vederlo raffigurato in statue, monumenti e dipinti.

Troviamo la stessa figura con le stesse caratteristiche anche nella mitologia greca e in quel caso porta il nome di Pan. Se volete immaginarlo, pensatelo come un animale mitologico risultato di un collage di animali reali. Ha zampe da ariete, corpo di uomo e corna di capra, si aggirava nei boschi e nelle pianure, cacciando le sue prede.

4) Animali mitologici: Goblin

Li troviamo anche nei libri e nei film fantasy ma i Goblin sono degli animali mitologici anche un po’ maligni che hanno le sembianze dell’uomo. Sono bassi e robusti, e affatto buoni o simpatici. Nelle leggende popolari li troviamo indicati come autori di rapimenti notturni di donne e bambini. Li sostituivano con i propri mostruosi figli. Vengono accusati anche di stuprare le donne per migliorare la propria specie.

Riescono a farsi valere sull’uomo perché anche se di bassa statura sono davvero un fascio di muscoli. In Italia non sono molto presenti nelle rappresentazioni artistiche, ne troviamo uno in Sicilia, si racconta che abitassero attorno all’Etna

5) Animali mitologici: Grifone

Il Grifone è piuttosto facile da immaginare perché si devono fondere assieme solo due creature che conosciamo bene. Il leone e l’aquila. Per l’esattezza questi animali mitologici del leone hanno preso la parte inferiore per cui hanno il manto giallo ocra, la coda e le gambe possenti. E dall’aquila hanno preso la parte superiore, quindi coperta di piume dorate, feroci artigli e becco tagliente. E’ considerato un felino, uno dei più forti al mondo, e lo troviamo soprattutto nelle leggende e nei miti del Medio Oriente, tra Babilonia, Persia e Assiria. Spunta anche nella mitologia greca, Apollo ne utilizza alcuni esemplari per difendere i suoi tesori.

6) Animali mitologici:Manticora

Se finora forse avevate già sentito nominare questi animali mitologici, questo forse mai. Eppure esiste ed entra in diverse leggende europee anche se vive nell’antica Persia. Anche in questo caso c’è di mezzo il leone, la Manticora ne ha il copro ma la testa è umana, poi ha le ali da pipistrello o da drago e una coda che ricorda quella dello scorpione. Il risultato, seppur mostruoso, può ricordare una sfinge egizia. E’ però una figura piuttosto negativa, si nutre di carne umana prima di tutto, e uccide le due prede lanciando delle spine velenose. Non per nulla durante il Medioevo era simbolo di tirannia, invidia, oppressione.

7) Animali mitologici: Minotauro

Passiamo al minotauro che è certamente uno degli animali mitologici più noto al mondo. Con il suo corpo di un uomo e la testa di un toro, all’interno del mito che lo vede protagonista lo troviamo prigioniero di un labirinto in un palazzo dell’isola di Creta. Mangiava anche lui gli uomini però e per la precisione 7 uomini e 7 donne ogni anno. Bisogna aspettare che arrivi Teseo per annientarlo.

8) Animali mitologici: Pegaso

Anche Pegaso è un animale di fantasia piuttosto noto, e ha le forme di un cavallo alato. Lo troviamo raffigurato come una creatura di colore bianco o nero, con due ali, che vola e allo stesso tempo corre in cielo, al galoppo. E’ un animale spesso utilizzato sia nel mondo del cinema che della letteratura. Si racconta che lo usasse Zeus in persona – Dio del cielo e della terra – e che fosse nato dal sangue di Medusa, quando fu decapitata da Perseo.

9) Animali mitologici: Sirena

Affascinanti figure mitologiche greche di origine, le sirene sono piuttosto note e hanno una connotazione a volte negativa a volte positiva. Sono delle donne con al posto delle gambe una coda da pesce. Nell’Odissea le troviamo descritte come delle creature ammaliatrici e ingannevoli che vogliono sviare il nostro eroe Ulisse dalla meta del suo viaggio di ritorno a casa. Omero le descrive come cantatrici marine abitanti un’isola presso Scilla e Cariddi che tentano Odisseo con l’invito “a sapere più cose”. Solo con l’aiuto della maga Circe, Ulisse riesce a salvarsi. Nella storia dei cartoni animati, invece, troviamo la Sirenetta, ispirata ad un racconto di Andersen, una creatura buona e dolce.

10) Animali mitologici: Unicorno

Molto di moda negli ultimi tempi, fioccano infatti gadget che li raffigurano, gli unicorni sono delle creature leggendarie con un corpo di cavallo e un singolo corno in mezzo alla fronte. Le troviamo utilizzate nell’araldica, ma con gli zoccoli biforcati dei cervidi e del bue la coda del leone e una barba di capra sotto la gola. Va ricordato anche che proprio l’unicorno è uno degli emblemi della Scozia e compare infatti come supporto negli stemmi del Regno Unito, della Nuova Scozia in Canada, e del Canada stesso. Ma anche la Lituania lo ha nel proprio stemma.

Ti potrebbero interessare anche i nostri articoli correlati:

Pubblicato da Marta Abbà il 12 Luglio 2020