AI Week: l’evento da non perdere sull’Intelligenza Artificiale

Dal 17 aprile al 21 aprile si svolgerà a Rimini la quarta edizione dell’AI Week, il più importante evento pianificato in Italia nel 2023 dedicato interamente all’Intelligenza Artificiale.

La nostra IdeeGreen S.r.l. Società benefit sarà media partner dell’evento che prevede la partecipazione di oltre 1.000 manager italiani, più di 150 speaker e postazioni deputate al networking B2B, oltre 100 sponsor e workshop, 80 aziende coinvolte e persino 50 demo dimostrative.

Cosa prevede l’AI Week

“Un’azienda che utilizza l’intelligenza artificiale sfrutta fino a 40 volte in più il suo potenziale”: con queste parole Pasquale Viscanti, co-founder di Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice, la più grande community italiana dedicata alla scoperta dell’IA, annuncia la quarta edizione dell’AI Week (aiweek.it).

L’eento, risulta suddiviso in due fasi: dal 17 al 19 aprile, infatti, ci saranno una serie di appuntamenti da remoto, disponibili sulla piattaforma AI Play (aiplay.it), mentre il 20 e il 21 aprile il Palacongressi di Rimini sarà la capitale dell’intelligenza artificiale per due giornate intere.

Il tutto prenderà forma grazie anche alla collaborazione strategica instaurata da IA Spiegata Semplice insieme a Italian Exhibition Group, realtà leader nel settore delle manifestazioni fieristiche.

“A livello nazionale solo il 6% delle aziende italiane utilizza l’intelligenza artificiale per accrescere il proprio business e migliorare i servizi operativi – afferma Giacinto Fiore, co-founder di Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice e organizzatore dell’AI Week – Insieme possiamo invertire il trend: siamo chiamati a vivere il presente con coraggio e positività e, a questo proposito, l’IA è la tecnologia all’avanguardia di cui abbiamo bisogno, anche e, soprattutto, per correre a tutta velocità verso il futuro”.





Il programma delle due giornate al Palacongressi di Rimini

Dal punto di vista logistico, le due giornate dell’AI Week organizzate presso il Palacongressi di Rimini saranno così strutturate: a partire dalle 8.30, ci sarà una colazione di benvenuto a favore degli ospiti che, un’ora più tardi, verranno chiamati a prendere posto all’interno della sala principale per seguire gli interventi degli speaker internazionali presenti tra i quali emergono rappresentanti del Responsible AI Institute, l’Agenzia Spaziale Europea, il Dipartimento di Programmazione Economica del Governo e il Centro di Ricerche Semeion.

In seguito, ci sarà un momento soft durante il quale sarà possibile pranzare e, dalle 14.30 in poi, sono previsti degli workshop in 2 sale e, allo stesso tempo, dei veri e propri momenti di networking insieme a possibili prospect, fornitori e clienti.

Per concludere, non poteva mancare un concerto rock con tanto di spritz party. “Saranno 5 giorni totalmente dedicati all’intelligenza artificiale – dichiara Pasquale Viscanti, co-founder di Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice – Le tematiche trattate, grazie alla presenza di spokesperson di livello assoluto, saranno innumerevoli: dall’automotive alla sostenibilità, dalla robotica al fintech fino al metaverso. E ancora, non mancheranno spunti e analisi riguardanti il mondo dell’istruzione, del turismo, della sanità, dell’editoria, del food, dell’arte e del design, del fashion, della cybersecurity e, infine, dei big data e del retail”.

Il video di presentazione dell’evento

Qui di seguito il video con cui gli organizzatori presentano l’evento.

Come partecipare all’AI Week

Per capire come partecipare agli eventi online dell’AI Week o per essere presenti a Palacongressi di Rimini trovate tutti i dettagli sul sito ufficiale dell’evento: www.aiweek.it

Ovviamente noi di IdeeGreen.it ci saremo! :-)

Pubblicato da Matteo Di Felice, Imprenditore e Managing Director di IdeeGreen.it, Istruttore di corsa RunTrainer e Mental Coach CSEN certificato, Istruttore Divulgativo Federazione Scacchi Italiana e appassionato di Sostenibilità, il 31 Marzo 2023