Acqua, Pichetto “Dobbiamo costruire nuove dighe e fare aree di raccolta”

In occasione della 32a Giornata Mondiale dell’Acqua, Earth Day Italia ha organizzato un digital talk intitolato “Water for Peace”. L’evento mira a sensibilizzare sull’importanza dell’acqua e sulla necessità di una gestione sostenibile delle risorse idriche per affrontare la crisi idrica globale.

Il Tema della Pace e l’Impegno delle Nazioni Unite

Le Nazioni Unite, in vista del G7 Ambiente, Clima ed Energia a Torino, hanno dedicato questa edizione al tema della Pace, sottolineando l’importanza di una gestione pacifica e sostenibile delle risorse idriche.

Il Piano Mattei e la Visione del Ministro dell’Ambiente

Il Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha evidenziato come il governo italiano stia promuovendo il Piano Mattei, volto a rafforzare i legami con il continente africano per una gestione sostenibile dell’acqua, sfruttando anche le tecnologie di dissalazione.

L’Urgenza di Razionalizzare il Sistema Idrico

Pichetto Fratin ha sottolineato la necessità di razionalizzare il sistema idrico e irriguo italiano, promuovendo il riutilizzo delle acque reflue e la costruzione di nuove dighe per un uso più efficiente dell’acqua.

Il Ruolo dei Giovani e gli Stati Generali dell’Ambiente

Earth Day Italia pone un forte accento sull’importanza del coinvolgimento delle nuove generazioni, attraverso gli Stati Generali dell’Ambiente per Giovani, nel dibattito su clima, energia, acqua ed economia circolare.





Riflessioni di Pierluigi Sassi sulla Sostenibilità

Pierluigi Sassi, Presidente di Earth Day Italia, riflette sulla necessità di un cambiamento verso modelli di sviluppo sostenibili che garantiscano una qualità di vita migliore, in contrasto con le crisi multiple che l’umanità sta affrontando.

L’Impegno del Piemonte e di Torino per l’Ambiente

Alberto Cirio e Stefano Lo Russo, rispettivamente Presidente della Regione Piemonte e Sindaco di Torino, hanno messo in luce l’importanza di coinvolgere i giovani nel dialogo sull’ambiente e di promuovere una gestione responsabile delle risorse idriche.

Messaggi per un Futuro Sostenibile

Giacomo Portas e altri partecipanti hanno evidenziato l’importanza di progetti concreti per la sostenibilità e il ruolo cruciale della riduzione del consumo idrico per la salvaguardia dell’acqua come risorsa preziosa.

L’Arte per la Sensibilizzazione sull’Acqua

L’evento ha visto anche la partecipazione di Moby Dick, street artist impegnato nella difesa dell’ambiente, che ha realizzato un’opera live per sottolineare l’importanza di una visione integrata della salute di umani, animali e pianeta.

