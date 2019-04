Tatuaggio farfalla: simbolismo e nozioni da sapere

Nell’immaginario collettivo, la farfalla è il simbolo della bellezza naturale e della libertà. Il tatuaggio di una farfalla può voler dire molto più di questo.

Tradizionalmente la farfalla è stata collegata alla femminilità e, in natura, è il simbolo della metamorfosi, di ciò che cambia, trasforma e re-inventa se stesso.





Tatuaggio farfalla: significato, simbolismo e scienza. Dall’effetto farfalla alle specie di farfalle da considerare per un tatoo.

Tatuaggio farfalla

Il farfalla tatoo è molto popolare. Il significato del simbolo della farfalla è stato accennato in premessa: trasformazione, metamorfosi, bellezza naturale, femminilità e libertà. Vi sono poi dei “simbolismi nel simbolismo”. Cioè, alcune caratteristiche specie di farfalla sottolineano un particolare significato.

Le ali di farfalla che emergono da un bozzolo di crisalide, per esempio, possono dare enfasi al significato di trasformazione e metamorfosi.

Una farfalla verde è considerata di buon auspicio (è un porta fortuna), mentre una farfalla blu indica auto-consapevolezza e capacità riflessive. Il tatuaggio farfalla gialla rappresenta la felicità. In Scozia e in Irlanda, la farfalla gialla è simbolo di serenità ed è usata anche per indicare che “le anime riposano in pace”. In questa ottica, quindi, il tatuaggio di una farfalla gialla, potrebbe essere usato come omaggio a un caro defunto.

La farfalla su una rosa è un simbolo d’amore, il tatuaggio perfetto per celebrare un’occasione romantica.

Farfalla monarca tatuaggio

La farfalla monarca è famosa per le sue migrazioni. Il tatuaggio di questa farfalla ha un significato più profondo: segnala metamorfosi ma anche dinamicità, movimento, voglia di viaggiare, di scoprire… In più, la farfalla monarca è simbolo di regalità, rispetto e nobiltà.

Tatuaggio teschio con farfalla: significato

Il teschio rappresenta tipicamente la mortalità, preso singolarmente potrebbe significare quanto l’esistenza umana possa essere fugace ed effimera, mentre affiancato alla farfalla il suo significato cambia. Il tatuaggio di un teschio con una farfalla è il simbolo di una vita nuova. Come premesso, il teschio rappresenta la mortalità mentre la farfalla simboleggia la nuova vita. Insieme, il teschio e la farfalla sono il simbolo del cerchio della vita e dei legami tra la vita e la morte.

Farfalla giapponese

Questa farfalla è unica nel suo genere: è il simbolo dell’unione sentimentale e può commemorare anniversari, matrimoni, unioni e fidanzamenti.

Farfalla tatoo: significato

Nella cultura celtica la farfalla è simbolo dell’anima umana. La farfalla celtica è usata come simbolo della trasformazione, della creazione ma anche dell’aldilà.

Se pensiamo a qualsiasi insetto, la nostra immaginazione non fa i salti di gioia! L’unico insetto che fa eccezione è la farfalla. Non è un caso sia diventata un simbolo molto ricorrente quando si parla di tatoo.

La farfalla come simbolo

La farfalla è un animale simbolico e lo è sempre stato, fin dall’antichità. Anche chi non è affascinato dal simbolismo potrebbe decidere di farsi un farfalla tatoo, il motivo? L’effetto farfalla.

In matematica e fisica, il termine ‘effetto farfalla‘ è una locuzione che racchiude in sé la nozione maggiormente tecnica di dipendenza sensibile alle condizioni iniziali, presente nella teoria del caos.

In sintesi, la teoria è questa: anche piccole variazioni delle condizioni iniziali possono produrre grandi variazioni nel comportamento a lungo termine di un intero sistema.

Effetto farfalla

Nel 1972, Edward Norton Lorenz (matematico e meteorologo statunitense) tenne una conferenza dal titolo “Può il batter d’ali di una farfalla in Brasile, provocare un tornado in Texas?”. Il titolo è solo metaforico. In pratica Lorenz scoprì l’effetto farfalla osservando lo sviluppo di un modello meteorologico.

Facendo dei calcoli di un modello metereologico usando dati di condizione iniziale arrotondati in modo apparentemente irrilevante, non si sarebbero riprodotti i risultati delle analisi con i dati di condizione iniziale non arrotondati. In pratica, un piccolissimo (e all’apparenza insignificante) cambiamento nelle condizioni iniziali aveva creato un risultato significativamente diverso. Ecco l’effetto farfalla.

E’ grazie all’Effetto farfalla che questo animale prende un ulteriore significato: quello dell’imprevedibilità del futuro. Nella metafora della farfalla, si immagina un semplice movimento d’aria generato dal battito delle ali. Un’esile gesto che può causare un effetto a catena fino a scatenare un uragano, magari a migliaia di km di distanza!

L’imprevedibilità della vita s’incarna così nel simbolo della farfalla. Non è un caso se i modelli matematici che riportano l’effetto farfalla somigliano tremendamente a due ali di farfalla spiegate in volo.

Pubblicato da Anna De Simone il 25 Aprile 2019