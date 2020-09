Salvia sclarea: caratteristiche e usi del suo olio essenziale

La salvia sclarea è un’erba fiorita, diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo, dal quale si può ottenere un interessante olio essenziale, che viene estratto dalle foglie e dai boccioli di questa pianta, e che ha un profumo pulito e rinfrescante, tanto da potere essere usato come balsamo per la pelle o come elemento per un trattamento di aromaterapia, inalandolo delicatamente.

La salvia sclarea è facile da coltivare nelle zone territoriali che sono contraddistinte da una elevata temperatura, e trova un crescente numero di possibili impieghi. Fruibile anche come aromatizzante nel tè e in altre bevande, le sue proprietà spaziano anche verso le terapie per la salute degli occhi, anche se non mancano diversi studi indipendenti che ci stanno offrendo sensazionali scoperte per ulteriori benefici.





Salvia sclarea, un antistress naturale

Iniziamo subito con il parlare dei benefici della salvia sclarea e, in particolar modo, di quelli ottenibili mediante l’utilizzo del suo olio essenziale.

Il primo vantaggio che è tipicamente riconosciuto è quello che può essere conseguito mediante un trattamento di aromaterapia: la salvia sclarea, se inalata delicatamente, permette di calmare la mente e ridurre i sentimenti di ansia. D’altronde, non è certo una novità che il sistema olfattivo sia in grado di influire direttamente quella parte del cervello che regola le emozioni ed ecco perché l’odore può scatenare ricordi e suscitare sentimenti, sia negativi che positivi.

Se usato in aromaterapia, l’olio di salvia sclarea può aiutare ad alleviare lo stress inducendo un senso di benessere, favorendo sensazioni di relax e contribuendo a ridurre la pressione sanguigna.

Un potente antibatterico

Tra le altre proprietà tipiche di questa erba c’è anche quella antibatterica. Di fatti, l’olio essenziale di salvia sclarea in forma diluita può avere un impatto positivo su alcuni ceppi di batteri. I ricercatori pensano che potrebbe essere un trattamento efficace sia se usato da solo, sia – soprattutto – in aggiunta ai trattamenti tradizionali per i trattamenti di questo tipo.

Alcuni studi hanno scoperto ad esempio che l’olio di salvia sclarea ha effettivamente fornito un importante contributo per guarire da gravi infezioni dermatologiche causate da diversi ceppi di batteri Staphylococcus. Talil studi di laboratorio hanno utilizzato tamponi dalle infezioni batteriche di 61 persone, con ognuna di esse che aveva una ferita difficile da trattare, tanto da non rispondere bene agli antibiotici. Le ferite erano causate da ustioni, diabete o procedure chirurgiche. L’olio di salvia sclarea diluito è risultato efficace contro diversi ceppi batterici, permettendo così di annoverare anche tale beneficio tra i numerosi aspetti positivi che la salvia sclarea sembra poter condividere.

Antidepressivo efficace

Ricollegandoci a quanto sopra abbiamo brevemente introdotto nei confronti dell’utilizzo della salvia sclarea nell’aromaterapia come antistress naturale, possiamo altresì fare un piccolo passo in avanti e cercare di rammentare come la salvia sclarea sia stata più volte testata sia sugli animali che sull’uomo per determinare i suoi potenziali benefici come antidepressivo.

In particolare, un recente studio condotto sui ratti ha scoperto che l’olio di salvia sclarea potrebbe essere utile per la depressione, agendo come un rimedio naturale davvero molto efficace. Lo studio era stato condotto nelle donne in menopausa (ne parleremo tra breve), suggerendo che l’olio di salvia sclarea, se inalato con gradualità, avrebbe ridotto l’intensità del cortisolo, l’ormone dello stress, producendo invece un positivo effetto antidepressivo.

Allevia i sintomi della menopausa

Un componente dell’olio di salvia sclarea è lo sclareolo, che imita gli effetti degli estrogeni nel corpo. Per questo motivo, la salvia sclarea può essere efficace nel ridurre alcuni dei sintomi tipici della menopausa, con alcune ricerche che suggeriscono che l’olio di salvia sclarea diluito e applicato al fondo dei piedi possa addirittura ridurre la frequenza e l’intensità delle vampate di calore.

Riduce i crampi mestruali

Sempre rimanendo all’interno della sfera femminile, evidenziamo altresì come un recente studio abbia esaminato il comportamento di questo prodotto naturale su un gruppo di 48 donne che erano solite avvertire fastidi e dolori (crampi, e non solo) durante le mestruazioni. Ebbene, ad alcune di loro è stata somministrata una crema contenente olio di salvia sclarea e altri oli essenziali da applicare quotidianamente sui loro addominali inferiori, tra un ciclo mestruale e l’altro. Le donne che hanno usato la crema hanno poi riferito di aver avuto una significativa riduzione dei crampi mestruali rispetto al gruppo di controllo.

Insomma, come risulta evidente dalla ricca serie di benefici che sopra abbiamo cercato di sintetizzare, pur in brevità, i vantaggi che la salvia sclarea e il suo olio essenziale possono apportare all’organismo umano sono davvero numerosi, e a te non rimarrà altro da fare che sperimentarli, magari iniziando con qualche trattamento di aromaterapia.

Per poterne sapere di più ti consigliamo di parlarne con il tuo erborista di fiducia: siamo certi che troverete una soluzione per il tuo benessere, del tutta naturale, sicura ed efficace!

Pubblicato da Anna De Simone il 25 Settembre 2020