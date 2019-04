Quanto pesa un elefante

Mangia solo erba ma ne ingoia praticamente senza sosta infatti è l’animale più grandi della Terra ma quanto pesa un elefante? Tanto, ma tanto quanto? Andiamo a dare assieme qualche numero e a curiosare nella dieta di questo animale così massiccio e allo stesso tempo mansueto, decisamente vorace. In un solo giorno, tanto per rendere l’idea, riesce a ingerire circa 0 20 chilogrammi di cibo al giorno, tutto vegetale perché la sua alimentazione è rigorosamente vegetariana.







Elefante: specie

Prima di cominciare a pesare questo animale, dobbiamo distinguere due casi che corrispondono alle due specie di elefanti che abitano la Terra e che hanno sembianze e anche dimensioni ben differenti. Mi riferisco all’elefante asiatico e a quello africano. Premetto che il primo è quello più piccolo, ora scopriamo di quanto.

Quanto pesa un elefante asiatico

L’elefante asiatico, detto anche indiano, ha una struttura simile all’elefante africano che andremo poi a conoscere ma differisce nelle dimensioni e in altre piccole caratteristiche. Partiamo dalla forma del cranio che in questa specie ha due prominenze e un’insellatura interna, spuntano poi delle orecchie piccole rispetto alla testa e una proboscide con la pelle liscia e con una sola appendice digitiforme sul bordo superiore.

La mandibola dell’elefante asiatico è munita di una sorta di labbro pendulo e appuntito che l’africano non ha. Passiamo al corpo: il dorso ha un profilo convesso e discendente dal garrese alla groppa, le zanne sono piccole o addirittura assenti, a volte, nelle femmine. Terminiamo con le zampe, tutte e quattro con zoccoletti nel piede posteriore. Non abbiamo ancora svelato il peso: può andare dai 3.900 ai 4700 chili. Le femmine sono leggermente più piccole ma in generale l’altezza oscilla attorno ai 3 metri e la lunghezza attorno ai 5 metri e mezzo.

Quanto pesa un elefante africano

L’elefante africano peso di più visto che arriva anche a 3,5 metri di altezza e a 6,5 metri di lunghezza. Pesa almeno 4 tonnellate e può anche raggiungere le 8 tonnellate, in casi estremi, di norma non supera le 6 e le femmine sono sempre più “minute” dei maschi.

Rispetto al cugino asiatico ci sono delle differenze non banali. Le orecchie sono più grandi e il cranio ha una forma diversa, più piatta. La proboscide alla sua estremità, mostra due appendici digitiformi e non solo una e le zanne non sono affatto di dimensioni ridotte ma possono arrivare anche a un metro e mezzo di lunghezza, nei maschi, mentre nelle femmine poco meno. Anche la linea del dorso di questi due elefanti è diversa, nell’africano è più arcuata.

Quanto pesa un elefante e altre curiosità

Abbiamo visto quanto pesa un elefante intero ma essendo un animale così grande, può venire la curiosità di sapere quanto pesa un elefante, pezzo per pezzo, senza ovviamente fargli alcuna violenza.

Prendiamo una zanna, ad esempio di un esemplare africano. Potrebbe pesare da sola quanto un uomo adulto, quindi circa 90 chili. E il cervello? Circa 5 chili, anche se sembra assurdo a pensarci, ma è una questione anche di proporzioni.

Tornando a pensare all’elefante in tutta la sua interezza, andiamo a scoprire quanto pesa quello più grande del mondo. Quello da guinness dei primati, trovato in Angola nel 1955, pesava 12 tonnellate. Un elefante piccolo va da sé che ha già un peso considerevole. Appena nato può arrivare già a circa 100 chili, per un’altezza di circa un metro. Ecco anche perché il periodo di gestazione è tremendamente lungo, dura 600 giorni, quindi poco meno di due anni.

Come si pesa un elefante

Abbiamo snocciolato tutti i dati, ma da dove arrivano? Chi si è messo fisicamente a pesare un elefante? Si accettano suggerimento sul come farlo, spazio alla fantasia ma anche applicando qualche principio fisico ed un po’ di furbizia. C’è infatti chi ha proposto una interessante soluzione: mettere l’elefante su una barca e tenere conto di quanto affonda. Farlo poi scendere caricando sulla barca una serie di sacchi di pietre fino a quando la barca non affonda della stessa misura. Pesando i sacchi di pietre si deduce il peso dell’elefante senza aver dovuto costruire una bilancia che lo reggesse.

Cosa mangia un elefante

Visto il peso raggiunto, andiamo a vedere meglio che dieta segue un elefante. Abbiamo già premesso che è un animale erbivoro e che ingerisce circa 200 kg di cibo al giorno, ciò significa che sono in grado di privare di vegetazione intere zone. Per digerire il tutto hanno bisogno di bere circa 130 litri d’acqua.

In cattività gli elefanti di solito mangiano cavoli, lattuga, mele e banane, verdure varie e fieno, ogni tanto foglie di acacia mentre quando è in libertà si riempie di foglie di alberi, erba, fiori e frutta ma anche di rami e arbusti o bambù.

Per cibarsi quando è in libertà, l’elefante deve usare la propria proboscide che non serve solo per bere ma anche per prendere le foglie e i frutti dei rami più alti degli alberi, come fosse una mano. Se sono troppo in alto, questo animale goloso non si pone alcun problema e non si arrende: scuote gli alberi finché non cadono.

Pubblicato da Marta Abbà il 22 Aprile 2019