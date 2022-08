Olio essenziale di gelsomino

Olio essenziale di gelsomino: proprietà, rimedi naturali e consigli all’uso di questo olio per la preparazione di unguenti fai da te. Prezzo e vendita.

Jelsominum officinale

L’olio essenziale di gelsomino è estratto a partire dalla specie botanica Jasminum officinale, anche nota come “gelsomino assoluto” o”gelsomino comune”. Sembrerebbe che la varietà più impiegata per la produzione di questo olio essenziale sia la grandiflorum.

La popolarità dell’olio essenziale di gelsomino è dovuta, sì, alle sue proprietà ma soprattutto al suo dolce profumo: è perfetto per chi intende produrre profumi, unguenti per il corpo o deodoranti per la casa.

La pianta Jelsominum officinale è originaria del Caucaso, dell’Iran Settentrionale, dell’Afghanistan, del Pakistan, dell’Himalaya, del Nepal, dell’India e della Cina. Oggi la specie è coltivata in tutto il mondo, si è adatta perfettamente al clima Mediterraneo e prospera in Francia, Italia, Spagna e Croazia.

Per le sue proprietà e per i suo profumo intenso, l’olio essenziale di gelsomino è stato ribattezzato come il re degli oli.

Olio essenziale di gelsomino: proprietà

Questo olio essenziale annovera interessanti proprietà. In aromaterapia è usato per le sue proprietà calmanti e lenitive. In casa può essere usato per profumare in modo naturale gli ambienti dedicati al relax, sembrerebbe essere utile per alleviare lo stress.

L’aroma del gelsomino è considerato un ottimo afrodisiaco naturale. In questo contesto, un unguento per massaggi può essere preparato proprio diluendo qualche goccia dell’olio essenziale in olio vettore come quello di mandorle dolci.

In erboristeria, l’olio essenziale di gelsomino è usato per le sue proprietà antisettiche e come agente anti-infiammatorio. Il “Re degli oli” ha un profumo intenso ed il suo nome rispecchia un altro fattore: il prezzo.

Controindicazioni

Se acquistate olio essenziale di gelsomino puro, fate attenzione a diluirlo prima dell’uso. Un componente importante del gelsomino è l’acetato di benzile (oltre il 25%), un composto chimico noto per le sue capacità di rendere la pelle più sensibile.

Altro fattore da tenere in mente, l’olio essenziale di gelsomino è un emmenagogo, quindi va evitato in gravidanza. Uno studio sulla fertilità femminile (condotto sui ratti) ha riportato che l’uso degli estratti dei fiori di Jasminum officinale var. grandiflorum può causare una significativa diminuzione dei livelli sierici di progesterone. Mancano dati sull’impatto che avrebbero glie stratti di fiori di gelsomino sull’uomo.

Prezzo

L’olio essenziale di gelsomino è molto usato in aromaterapia tanto da essere soprannominato “il Re degli Oli”. A tanta fama seguono alti costi: l’olio essenziale di gelsomino è molto costoso. 5 ml di questo olio essenziale puro arrivano a costare anche 95 euro se la coltivazione di partenza è eseguita con metodo biologico.





Dato l’elevato prezzo, in commercio spesso si trovano oli essenziali di gelsomino adulterati. Piuttosto che comprare un prodotto a basso costo (e a bassa qualità) vi consigliamo di acquistare una diluizione con concentrazione specificata in etichetta.

Perché il prezzo di questo olio essenziale è così alto?

L’olio è estratto esclusivamente dai fiori di gelsomino. I fiori di gelsomino rilasciano sostanze aromatiche dopo il tramonto, ciò impone raccolti serali e lavorazioni rapide per poter sfruttare materia prima fresca.

Dove comprarlo e consigli all’uso

Tutti gli oli essenziali non vanno mai usati puri sulla pelle perché irritanti. Per usare gli oli essenziali, questi vanno diluiti in un olio vettore o olio portante. Personalmente consiglio di comprare olio essenziale di gelsomino di buona qualità ma già diluito in un olio portante così da non rinunciare ai benefici del gelsomino e non spendere un capitale.

Tra i prodotti presenti sul mercato dal miglior rapporto qualità prezzo, segnalo l’Olio essenziale di Gelsomino Assoluto diluito al 10% in olio di mandorle dolci. L’olio di mandorle dolci è l’olio vettore più diffuso per la preparazione di unguenti per la cura della pelle e per massaggi. Ha il pregio di idratare la pelle e si fa apprezzare per le sue spiccate proprietà emollienti. Può essere usato per la cura delle pelle sensibili e come base per la preparazione di prodotti di bellezza fai da te.

Un flacone da 120 ml di olio di gelsomino è proposto in questa pagina di Amazon al prezzo di 17,59 euro con spese di spedizione comprese nel prezzo. Questo prodotto è offerto dall’azienda specializzata in prodotti naturali Salking ed è caratterizzato da una formulazione potenziata e altamente concentrata, progettata per un aroma e un profumo prolungati.

Gli oli essenziali Salking, tra cui l’olio di gelsomino, sono forniti in una bottiglia di vetro ambra per evitare gli effetti dannosi dei raggi UV a cui potrebbe essere esposto il flacone.

La confezione comprende un contagocce in vetro ideale per poter ottenere la quantità esatta di olio di cui si necessita evitando sprechi. Qui sotto un’immagine del flacone di olio di gelsomino della Salking.

Come fare l’olio essenziale di gelsomino

L’alto costo dell’olio essenziale di gelsomino non è dettato solo dalla sua popolarità o dalle sue proprietà: anche il processo produttivo incide sui costi. I fiori di gelsomino rilasciano una maggiore quantità di profumo dopo il tramonto, così, i fiori vengono raccolti durante la notte. Se state pensando di fare l’olio essenziale di gelsomino a partire dalla vostra pianta che avete in giardino, abbandonate l’idea.

Per l’estrazione dell’olio essenziale non si agisce con distillazione in corrente di vapore (che si può attuare anche in ambito domestico), bensì sfruttando dei solventi. Questo processo di estrazione vede minime rese se si vogliono usare solventi che non vanno a deturpare gli stessi principi attivi contenuti negli oli estratti. In altre parole, per ottenere un solo ml di questo olio essenziale per estrazione con solvente occorre moltissima materia prima.

Il fattore positivo è che non sono necessarie elevate quantità di olio essenziale di gelsomino per la formulazione di cosmetici o profumi. Essendo ricco di principi attivi basta una sola goccia nella gran parte di preparati domestici.

Pubblicato da Anna De Simone il 1 Agosto 2022