Migliori scarpe da trekking

Ecco una guida alle scarpe da trekking più efficaci per le vostre avventure outdoor, è consigliato evitare imprevisti scegliendo opzioni che offrono il livello di comfort ottimale, abbinato a durabilità e prestazioni eccellenti.

Con l’arrivo della stagione mite, perfetta per le escursioni nella natura, gli entusiasti di trekking sono pronti a infilare le scarpe per lunghe e benefiche camminate in pianura, collina, foreste e montagne. Desideriamo aiutarvi a identificare le scarpe da trekking di migliore qualità disponibili sul mercato per equipaggiarvi adeguatamente per una meravigliosa escursione senza inconvenienti.

Infatti, il mercato offre numerosi modelli, talvolta a prezzi molto accattivanti, ma la qualità non è sempre adeguata.

È importante anche scegliere il modello appropriato in base alla tipologia di escursioni che si prevede di fare: se si tratta di sentieri agevoli e ben frequentati, in genere vanno bene i modelli bassi, altrimenti è meglio optare per modelli alti se si prevedono camminate più impegnative, in sentieri non segnati. Ma vediamo come fare la scelta migliore.

Di seguito vi offriamo una lista delle migliori scarpe da trekking tra i modelli più interessanti per quanto riguarda il rapporto qualità / prezzo.

Garmont Dragontail LT/Gore-Tex

Perfetta per il bouldering e percorsi misti, avvicinamento tecnico e hiking leggero, è una scarpa progettata per l’escursionista/arrampicatore con carichi anche pesanti, che necessita sia dell’agilità di una calzatura da avvicinamento, che della stabilità di un modello da montagna.

L’allacciatura estesa fino alla punta assicura un bloccaggio efficace del piede, mentre la mescola super-trek di Vibram garantisce un’ottima trazione. Questa suola presenta un disegno del tacco e dell’avampiede semi-pieno per ottenere, rispettivamente, una maggiore durabilità e un incremento delle performance di scalata. La mescola super-trek, a sua volta, migliora l’aderenza e la durata in camminata.

Tra le altre funzionalità di questa scarpa altamente tecnica e adatta anche alle esigenze degli scalatori più esigenti troviamo: il blocca-tallone per prevenire le vesciche; il sottopiede FrameFlex Lite che assicura la migliore stabilità con carichi medi su terreni accidentati e discese; l’intersuola in gomma microporosa a tre densità per aumentare la resistenza alle compressioni; gli inserti in gomma su puntale e tallone che rinforzano e proteggono la tomaia; il plantare in PU con proprietà anti-sudore e anti-odore, nonché la crosta scamosciata da 1,8 mm idrorepellente, tutti fattori che la rendono una delle migliori scarpe da trekking in commercio. Disponibile con o senza Gore-Tex Extended Comfort.

Salomon Authentic LTR GTX

La Salomon Authentic LTR GTX (che vedete nell’immagine di apertura del nostro articolo) è un modello che offre una garanzia anche per le escursioni più difficili. Queste scarpe da escursionismo sono realizzate in pelle resistente e classica, con fodera sintetica e suola di gomma. Offrono la massima impermeabilità, anche con pioggia e neve. I piedi rimangono asciutti, sono confortevoli, calde, solide e durature.





Grazie alla trazione della suola, non si scivola e la calzabilità (sebbene sia un concetto individuale) è ottima.

Per maggiori informazioni sulla Salomon Authentic LTR GTX e per vedere il prezzo aggiornato potete visitare questa pagina di Amazon.

Terra Gore-Tex

Modello della linea Lite Trek Comfort, unisce comfort e prestazioni, mostrandosi ideale per le passeggiate quotidiane sui sentieri e nei boschi. Presenta una tomaia in pelle idrorepellente e una fodera in Gore-Tex. Da evidenziare la suola Energy con battistrada in gomma Vibram ed intersuola in poliuretano, iniettata direttamente sulla tomaia.

Adidas Terrex Fast R Gtx

Un modello estremamente sportivo, leggero, performante, con eccellente tenuta ed impermeabilità, indicato anche per il running su sterrato.

Queste scarpe garantiscono un’ottima traspirazione grazie al Gore-Tex e lo stesso comfort di una scarpa da ginnastica. Anche se a prima vista non sembrerebbe, sono piuttosto robuste e resistono in modo notevole all’usura continua.

Zamberlan Trail Gore-Tex RR

Perfetta sia per i principianti che per gli sportivi più esperti, è una scarpa classica, morbida e versatile, composta da una tomaia in pelle scamosciata Hydrobloc e Cordura con struttura PCS per il fissaggio ottimale dei ramponi. Il plantare a tripla azione vanta un sottopiede Duraflex, per un appoggio particolarmente confortevole.

L’aggressiva suola Vibram, con il blocca tallone e la marcata trazione a livello delle dita del piede, permette la massima aderenza su ogni superficie. Nel complesso, si tratta di scarponi robusti, particolarmente resistenti e altamente traspiranti, grazie anche alla fodera in Gore-Tex.

Per maggiori informazioni sulla Zamberlan Trail Gore-Tex RR e per vedere il prezzo aggiornato potete visitare questa pagina di Amazon.

Hanwag Ferrata Combi Gore-Tex

Tra le migliori scarpe da trekking non possiamo non menzionare questa, di un produttore attivo da decenni nel settore. Indicata per ferrate impegnative e tour alpini con traversate dei ghiacciai, è un modello da trekking comodo e versatile, che si distingue per il suo design ottimizzato con doppia cucitura. Traspiranti e resistenti all’acqua, queste scarpe presentano una suola Vibram Climbing ad alta aderenza e una tomaia in pezzo unico in Sportvelours e Cordura.

L’allacciatura permette la massima flessibilità al collo del piede, mentre la soletta in gomma circolare protegge dalle rocce e dai pendii rocciosi, incrementando la stabilità e la durabilità degli scarponi. Grazie alla sua tomaia in pelle scamosciata con una resistente protezione anti abrasione alla punta, offre una protezione totale in tutti i tipi di terreno. Il collo e la lingua imbottiti offrono un comfort extra, mentre la soletta estraibile imbottita fornisce un’ammortizzazione superiore. Questo stivaletto da trekking unisex per bambini è inoltre equipaggiato con una chiusura in pizzo per una vestibilità sicura.

Pubblicato da Matteo Di Felice, Imprenditore e Managing Director di IdeeGreen.it, Istruttore di corsa RunTrainer e Mental Coach CSEN certificato, Istruttore Divulgativo Federazione Scacchi Italiana e appassionato di Sostenibilità, il 3 Agosto 2023