Ecoturismo in Svizzera: 10 luoghi da non perdere

La Svizzera ha una lunga storia di attenzione all’ambiente per diverse ragioni.

La principale dipende dal fatto che la Svizzera è un paese dotato di bellezze naturali straordinarie, tra cui montagne, fiumi e laghi la cui conservazione è una priorità nazionale.

La Svizzera ha inoltre una delle legislazioni ambientali più severe al mondo. Le norme riguardano vari aspetti, tra cui l’emissione di gas serra, la gestione dei rifiuti, la protezione della biodiversità e la qualità dell’aria e dell’acqua.

Le leggi in Svizzera sono inoltre rispettate assiduamente dai cittadini e l’educazione ambientale è una parte importante del programma scolastico svizzero.

I cittadini svizzeri sono quindi generalmente consapevoli dell’importanza della protezione dell’ambiente e hanno dedicato ampie aree del territorio nazionale a ospitare parchi naturali.

Il modo più semplice di raggiungere la Svizzera è sicuramente l’auto, anche in considerazione del fatto che la Svizzera è un paese confinante dell’Italia e che le autostrade di accesso sono ben 3. Dovrete solo ricordarvi di acquistare la nuova vignetta digitale per la Svizzera prima di mettervi in viaggio.

In questo articolo vi segnaleremo 10 luoghi dove poter fare ecoturismo in Svizzera, ammirando le bellezze naturali del territorio o visitando città sostenibili.

Ecoturismo in Svizzera: 10 destinazioni da non perdere

L’ecoturismo è un modo fantastico di esplorare il mondo in modo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. La Svizzera, con la sua affascinante combinazione di paesaggi alpini, laghi cristallini e città vivaci ecosostenibili, offre numerose mete per gli ecoturisti. Il nostro elenco è sicuramente parziale ma è un buon punto di partenza per iniziare a scoprire le bellezze naturali del paese, senza dimenticare alcune delle principali città con ampi spazi dedicati al verde e una viabilità sostenibile.

Parco Nazionale Svizzero

Il Parco Nazionale Svizzero è la destinazione perfetta per gli amanti della natura. Questo parco di oltre 68.000 ettari è ricco di fauna selvatica e offre 80 km di sentieri escursionistici. Merita di essere visitato per la sua incredibile biodiversità e per la sua dedizione alla conservazione.

Gruyères

Questo pittoresco villaggio svizzero è noto per il suo famoso formaggio, il Gruviera. Gruyères è anche una meta ecoturistica per la sua dedizione all’agricoltura sostenibile. Potete visitare la fabbrica del formaggio per scoprire come viene prodotto in modo sostenibile.

Lucerna

Lucerna, con la sua affascinante combinazione di antico e moderno, è anche una città all’avanguardia in termini di sostenibilità. Potete programmare una crociera ecosostenibile sul Lago di Lucerna o scoprire la città a piedi o in bicicletta.

Jungfrau

La regione della Jungfrau è famosa per le sue montagne maestose. Potete fare escursioni, arrampicarvi o sciare in questo ambiente di stupefacente bellezza naturale. La zona della Jungfrau è stata dichiarata patrimonio dell’UNESCO ed è un must per gli amanti dell’ecoturismo.







Lago di Ginevra

Questo è uno dei laghi più grandi e puliti d’Europa. Potete fare una crociera eco-friendly sul lago, nuotare o semplicemente godervi la vista mozzafiato.

Valle Verzasca

Questa valle incantevole è famosa per il suo fiume verde smeraldo e i suoi paesaggi mozzafiato. Potete fare un bagno nel fiume, fare trekking o esplorare i pittoreschi villaggi della valle.

Zermatt

Questa rinomata località sciistica è anche un paradiso per gli ecoturisti. Zermatt è una città a emissioni zero, con veicoli elettrici che sostituiscono le auto tradizionali. Potete divertirvi sulle piste da sci d’inverno o fare escursioni sulle montagne.

Aletsch Arena

Questa è casa del Grande Ghiacciaio Aletsch, il più grande ghiacciaio delle Alpi. È una destinazione ecoturistica chiave, che offre la possibilità di camminare sul ghiacciaio e di apprezzare la sua bellezza e fragilità.

Lugano

Questa città meridionale offre il perfetto mix di cultura e natura. Potete visitare i numerosi parchi e giardini della città, godere di una gita in barca sul lago o esplorare i monti circostanti.

Berna

Berna, la capitale della Svizzera, è conosciuta per il suo impegno nella sostenibilità. Merita di essere visitata per le sue iniziative eco-friendly, come l’energia elettrica rinnovabile e l’abbondanza di mercati di prodotti biologici. Berna è inoltre apprezzata anche per le tante piste ciclabili da scoprire che consentono di visitare luoghi incantevoli nei dintorni della città.

Ognuna di queste destinazioni ha qualcosa di unico da offrire, che si tratti di bellezze naturali mozzafiato, iniziative innovative in termini di sostenibilità, o l’opportunità di imparare di più sull’ambiente e sulla conservazione. L’ecoturismo in Svizzera non è solo un modo per godere delle meraviglie del paese, ma anche un modo per contribuire alla loro protezione e conservazione per le generazioni future.

I passi alpini per raggiungere la Svizzera dall’Italia

I tre passi che potrete utilizzare per entrare in Svizzera dall’Italia sono i seguenti:

Passo del San Gottardo (Autostrada A2)

Se state viaggiando da Milano o da altre parti del Nord Italia, il Passo del San Gottardo è uno dei modi più diretti per entrare in Svizzera. Questa autostrada vi porterà direttamente a Lugano e poi a Lucerna.

Passo del Sempione (Autostrada A9)

Se state viaggiando da Torino o dalla regione del Piemonte, il Passo del Sempione è un’opzione conveniente. Questa strada vi porterà a Brig e poi a Visp o Sion.

Passo del Gran San Bernardo (Autostrada A5)

Questo è un’altra opzione per coloro che partono da Torino o dalla regione del Piemonte. Questa strada vi porterà a Martigny, in Svizzera, e da lì potrete raggiungere facilmente Losanna o Ginevra.

E’ possibile accedere alla Svizzera anche attraverso due strade statali: la SS36 che vi porterà al Passo dello Spluga per poi condurvi a Chur e la SS301 l’opzione ideale per coloro che entrano in Svizzera da Bormio. In questo caso passerete dalla Forcola di Livigno, entrando in Svizzera a Zernez, da cui potrete raggiungere St. Moritz.

Pubblicato da Matteo Di Felice, il 14 Luglio 2023