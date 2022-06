Cosa sono le Yankee Candle e a cosa servono

Di grandi dimensioni e profumate con gli aromi più particolari, le Yankee Candle sono un prodotto nato quasi per caso e divenuto successivamente un vero e proprio trend. In questo articolo le conosceremo in maniera approfondita, scoprendo che cosa sono, a cosa servono e altre curiosità che le riguardano da vicino.

Cosa sono le Yankee Candle

Come ogni prodotto di successo, anche dietro le Yankee Candle si cela una storia originale. Il tutto ha avuto inizio nel 1969, quando il sedicenne Mike Kittredge quasi per caso ebbe l’idea di sciogliere alcuni pastelli di cera per poter così realizzare una candela da regalare alla madre per Natale. In quel preciso istante, nasceva la prima Yankee Candle.

Il prodotto ottenuto attraverso la creatività del giovane era così promettente che una vicina ne rimase affascinata, chiedendogli di venderglielo. In questo modo, il ragazzo ebbe l’opportunità di acquistare la cera per altre candele, dando poi vita a un prodotto giunto fino ai giorni nostri.

Dietro questa suggestiva storia, si nasconde la nascita delle Yankee Candle, marchio americano, specializzato nella produzione di queste candele profumate conosciute ovunque.

A cosa servono le Yankee Candle

Le Yankee Candle sono tutte composte da aromi naturali e paraffina, una cera di primissima qualità. La loro vera peculiarità si trova nell’ampia selezione di fragranze che vengono costantemente aggiornate con nuove proposte. Le candele vengono usate tanto per complemento d’arredo quanto per profumare le stanze di casa oltre che, naturalmente, per illuminarle.

In commercio esistono vere e proprie collezioni di Yankee Candle legate alla stagionalità, ai periodi festivi ma anche a diversi macro-temi, come i cibi e le spezie, i fiori, i frutti e svariati altri.

Dove comprare le Yankee Candle

Come accade con altri prodotti, anche nel caso delle Yankee Candle, è possibile trovarle distribuite solo in determinati punti vendita. Per sapere dove comprare le Yankee Candle, a seconda della propria area geografica, conviene quindi effettuare una ricerca online. Con pochi semplici click si riuscirà ad avere un elenco completo dei diversi rivenditori della zona.





Oggi come oggi, c’è ovviamente anche la possibilità di acquistare le note candele su appositi canali web. Le Yankee Candle di Douglas sono una delle diverse opzioni disponibili per poter procedere con l’acquisto via web.

Cosa hanno di speciale le Yankee Candle

Sono diverse le particolarità che rendono le Yankee Candle un prodotto speciale e amato da tante persone, al punto tale da essere diventate oggetti da collezione. Oltre alla loro accattivante storia, una delle caratteristiche più apprezzate delle Yankee Candle si ha nel profumo intenso e in grado di durare a lungo.

Le candele sono inoltre famose per i nomi evocativi che le identificano, tra cui ad esempio Kilimanjaro Stars (“Stelle del Kilimanjaro”) o A Child’s Wish, (“Il desiderio di un bambino”).

Ad attrarre milioni di affezionati consumatori sono poi i colori che le caratterizzano e che consentono di renderle un vero complemento di arredo tra le mura domestiche.

Quanto dura una Yankee Candle

La durata di una Yankee Candle è davvero sorprendente. Per ciò che riguarda i tempi di combustione delle candele, si attestano tra le 65 e le 75 ore. La fragranza si prolunga fino alle 75 ore, caratteristica che le rende ideali anche per gli ambienti più grandi. Un buon motivo in più che spinge ad acquistarle.

Per ottimizzare l’uso di questi prodotti, è bene conoscere una piccola dritta. Ogni volta che si accende una candela, è buona prassi tenerla accesa per almeno due o tre ore, in modo tale che lo strato superiore della stessa si sciolga del tutto. In questo modo, si eviterà che la candela si consumi in maniera non regolare.

Perché si chiamano Yankee Candle

Concludiamo con un’ulteriore curiosità che riguarda queste candele apprezzate a ogni latitudine del Pianeta: perché si chiamano Yankee Candle? Il nome di questi prodotti è da correlato alla provenienza delle stesse, ovvero gli USA.

Un’ulteriore chicca sulle Yankee Candle: per chi desidera creare un dono unico nel suo genere, da alcuni anni a questa parte c’è la possibilità di personalizzare le candele online, scegliendo non solo la fragranza preferita ma aggiungendo anche una foto e un proprio messaggio.