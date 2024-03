Circolare a cavallo: tutto ciò che devi sapere

Circolare a cavallo è una pratica antica che ancora oggi è molto diffusa, soprattutto in zone rurali. Tuttavia, molte persone si chiedono se sia legale cavalcare per strada e quali siano le norme da rispettare. In Italia, la legge prevede che i cavalli possano circolare sulle strade pubbliche, ma solo se condotti in modo sicuro e se il cavaliere dispone della necessaria capacità di controllarli in ogni momento.

Secondo il Codice della Strada, i cavalli sono considerati veicoli non a motore e quindi devono rispettare le stesse norme di circolazione degli altri mezzi. Inoltre, il cavaliere deve indossare un casco protettivo e il cavallo deve essere dotato di un sistema di illuminazione per essere visibile durante la circolazione notturna. È inoltre vietato far circolare cavalli particolarmente bizzosi e pericolosi, soprattutto in presenza di bambini o anziani.

In generale, la circolazione a cavallo deve avvenire sempre in modo rispettoso delle altre persone e dei veicoli in circolazione. È importante che il cavaliere rispetti le regole del Codice della Strada e che sappia controllare il proprio cavallo in ogni situazione. In caso di incidente, il cavaliere è responsabile dei danni causati a terzi e deve risarcirli.

Equipaggiamento per cavalcare

Quando si decide di circolare a cavallo, è importante avere l’equipaggiamento giusto per garantire una guida sicura ed efficace. In questa sezione, verranno presentati i principali elementi dell’equipaggiamento per cavalcare, tra cui la sella e le briglie, nonché l’abbigliamento del cavaliere.

Sella e briglie

La sella è uno degli elementi più importanti dell’equipaggiamento per cavalcare. Esistono diverse tipologie di selle, ciascuna progettata per adattarsi a un diverso stile di guida. Le selle Western, ad esempio, sono progettate per la guida a cavallo all’aperto, mentre le selle inglesi sono più adatte per la guida in arena.

Le briglie sono un altro elemento importante dell’equipaggiamento per cavalcare. Le briglie consentono al cavaliere di comunicare con il cavallo, fornendo indicazioni sulla direzione, la velocità e l’andatura. Anche in questo caso, esistono diverse tipologie di briglie, tra cui le briglie inglesi e le briglie Western.

Abbigliamento del cavaliere

L’abbigliamento del cavaliere è un altro elemento importante dell’equipaggiamento per cavalcare. In primo luogo, è importante indossare un casco protettivo per la testa. Inoltre, è consigliabile indossare pantaloni lunghi e stivali da equitazione per proteggere le gambe e i piedi.

Inoltre, il cavaliere dovrebbe indossare una giacca o una camicia leggera, preferibilmente in tessuti traspiranti per garantire il massimo comfort durante la guida. Infine, è consigliabile utilizzare guanti da equitazione per proteggere le mani e migliorare la presa sulle briglie.

In sintesi, l'equipaggiamento per cavalcare è composto da diversi elementi, tra cui la sella e le briglie, nonché l'abbigliamento del cavaliere. Scegliere l'equipaggiamento giusto può fare la differenza tra una guida sicura ed efficace e un'esperienza sgradevole e pericolosa.





Tecniche di base

Montare a cavallo

Prima di iniziare a circolare a cavallo, è importante saper montare in sella. Per farlo correttamente, è necessario seguire alcune semplici regole:

Avvicinarsi al cavallo con calma e rispettando il suo spazio personale.

Posizionare il piede sinistro sullo staffile sinistro e, con l’aiuto delle mani, sollevarsi delicatamente per salire in sella.

Una volta in sella, posizionare il piede destro nello staffile destro e sistemare le redini in mano.

Controllo e comandi

Per controllare il cavallo durante la circolazione, è necessario padroneggiare alcuni comandi base. Ecco i principali comandi:

Per far camminare il cavallo , bisogna premere delicatamente con i talloni e spingere in avanti le redini.

, bisogna premere delicatamente con i talloni e spingere in avanti le redini. Per far fermare il cavallo , bisogna tirare leggermente le redini verso l’alto e indietro.

, bisogna tirare leggermente le redini verso l’alto e indietro. Per far girare il cavallo a destra , bisogna spostare leggermente il peso del corpo verso destra e spingere con la gamba sinistra.

, bisogna spostare leggermente il peso del corpo verso destra e spingere con la gamba sinistra. Per far girare il cavallo a sinistra, bisogna spostare leggermente il peso del corpo verso sinistra e spingere con la gamba destra.

Andature

Durante la circolazione a cavallo, è possibile utilizzare diverse andature. Ecco le principali:

Il passo : è l’andatura base, in cui il cavallo cammina a una velocità media di circa 5 km/h.

: è l’andatura base, in cui il cavallo cammina a una velocità media di circa 5 km/h. Il trotto : è un’andatura più veloce del passo, in cui il cavallo alterna le zampe diagonali.

: è un’andatura più veloce del passo, in cui il cavallo alterna le zampe diagonali. Il galoppo: è l’andatura più veloce, in cui il cavallo si muove saltellando su tre zampe e poi su quattro.

Per passare da un’andatura all’altra, è necessario utilizzare i comandi corretti e seguire le regole di sicurezza.

Sicurezza e normative

Regole di circolazione

Circolare a cavallo in strada richiede il rispetto di alcune regole di circolazione per garantire la sicurezza del cavaliere, dei passeggeri, degli altri utenti della strada e degli animali stessi. Secondo il Codice della Strada italiano, i cavalli sono considerati come veicoli e, pertanto, devono circolare sulla carreggiata, rispettando le stesse norme applicate ai veicoli a motore. Inoltre, è vietato l’accesso alle autostrade e alle strade extraurbane principali.

Uso del casco e protezioni

L’uso del casco e di altre protezioni è altamente consigliato per chi circola a cavallo in strada. Il casco deve essere omologato, ben aderente alla testa e regolato correttamente. Inoltre, è opportuno indossare guanti, stivali con tacco e abbigliamento adeguato, come giacca catarifrangente, per essere ben visibili agli altri utenti della strada.

In caso di trasporto del cavallo, è necessario rispettare le norme di sicurezza per il trasporto degli animali, come l’uso di un rimorchio omologato e in buono stato, la presenza di adeguati sistemi di ancoraggio e la corretta sistemazione del cavallo all’interno del mezzo.

Circolare a cavallo in strada richiede, quindi, il rispetto di alcune normative e l’adozione di accorgimenti per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.