Cera vegetale, caratteristiche e benefici

La cera vegetale è un composto particolarmente ricercato e sempre più apprezzato, grazie a una lunga serie di benefici che può apportare rispetto all’utilizzo delle cere che non sono naturali.

Ma che cosa si intende per cera vegetale? Quali sono le sue caratteristiche e i suoi principali vantaggi?

In questo nostro approfondimento cercheremo di saperne un po’ di più, scoprendo tutto ciò che dovresti sapere sulle cere vegetali e, in particolar modo, su quella più utilizzata, a base di soia.





Cos’è la cera vegetale a base di soia?

Cominciamo dalle basi, sottolineando come le candele di cera vegetale a base di soia siano, molto intuibilmente, realizzate con la cera di soia.

A sua volta, la cera di soia è una cera vegetale derivata dall’olio di soia. Dopo la raccolta, in particolar modo, i semi di soia vengono puliti, decorticati, sbucciati, screpolati e arrotolati. L’olio viene poi estratto da queste macchie e idrogenato. Nel processo, gli acidi grassi insaturi presenti nell’olio diventano saturi, alterando così il punto di fusione dell’olio, che potrà facilmente solidificarsi a temperatura ambiente.

Da dove proviene la cera vegetale a base di soia?

È interessante notare che la cera vegetale di soia è stata inventata da un gruppo di studenti universitari nel 1996, alla Purdue University. Si tratta pertanto di un composto relativamente recente, considerato che dalla sua ideazione ad oggi sono trascorsi solo 24 anni.

All’epoca, agli studenti fu chiesto di sviluppare una candela di compleanno utilizzando una risorsa rinnovabile. Il team di giovani scelse allora di usare olio di soia. Gli studenti capirono come solidificare l’olio di soia e grazie alla loro scoperta e alle successive applicazioni riuscirono a vincere il primo posto in un concorso, sponsorizzato dall’Indiana Soybean Development Council e dal Dipartimento di Agronomia della Purdue.

Naturalmente, il fatto che l’invenzione delle candele con cera vegetale di soia sia risalente a un quarto di secolo fa, non sta certamente a significare che la loro applicazione sia stata immediata.

In verità, infatti, le candele a base di cera vegetale con soia non furono commercializzabili per diverso altro tempo ancora, considerato che in ambito industriale si scelse di sfruttare le candele con cera vegetale di soia solo in un secondo momento.

Certo, il tempo fu rapidamente recuperato negli anni successivi, quando molte aziende produttrici di candele con cera vegetale a base di soia comparvero sui mercati di tutto il mondo iniziando a vendere un prodotto che ottenne grandissima fortuna, segnalando così l’avvio di un processo di vendita particolarmente incoraggiante, e ancora oggi talmente sostenibile che moltissimi nuovi operatori sono entrati nello stesso comparto, alla ricerca della fortuna che tante imprese prima di loro hanno ottenuto.

È altrettanto evidente che alcune delle prime aziende produttrici di candele con cera vegetale a base di soia oggi non ci sono più, mentre altre esistono ancora. In ogni caso, il mercato è talmente dinamico e talmente innovativo che non mancano le migliori scelte che potrai optare, soddisfacendo in questo modo tutti i tuoi bisogni.

Vantaggi della cera vegetale di soia

Ma quali sono i vantaggi derivanti dall’utilizzo di cera vegetale a base di soia? Perché sono così numerose le gamme di tali prodotti? Per quale motivo potrebbero essere anche ciò che stai cercando?

I motivi che stanno spingendo sempre più persone a scegliere questo tipo di prodotto sono davvero numerosissimi, e sono molto difficilmente sintetizzabili. Ci abbiamo comunque provato nelle righe che seguono, al fine di fornirti una panoramica ancora più completa su questo fenomeno che ti consigliamo di approfondire sulle nostre pagine.

In primo luogo, è bene sottolineare come la cera vegetale di soia sia derivata da una verdura, i fagioli di soia, mentre la sua controparte non naturale, la paraffina, sia derivata dal petrolio. Si tratta dunque di una contrapposizione tra un prodotto ecologico al 100% e un prodotto molto più inquinante. La cera di soia è dunque una risorsa naturale e rinnovabile, che può essere protagonista di un’economia circolare maggiormente rispettosa della sostenibilità ambientale, essendo peraltro biodegradabile e potendosi pulire molto semplicemente con acqua e sapone.

La cera di soia ha inoltre un punto di fusione più basso rispetto alla paraffina e per questo motivo le candele di soia bruciano più lentamente o più a lungo di quelle della loro controparte non naturale. Ricordiamo ancora che la cera di soia brucia senza rilascio di fuliggine di petrolio, creando candele del tutto innocue per la salute dell’uomo.

Insomma, sono davvero tanti i vantaggi dell’uso della cera di soia, ma ciò che distingue le candele di cera vegetale dalle altre candele di paraffina è soprattutto l’utilizzo innocuo che se ne può fare, anche nel caso in cui le candele con cera vegetale siano sostanzialmente integrate con altri aromi naturali.

Considerato poi che in commercio puoi trovare un’ampia varietà di diversi prodotti che appartengono a questa categoria, non vale forse la pena approfondire questo tema e cercare di individuare subito un prodotto che faccia al caso tuo? Siamo certi che non avrai alcuna fatica nel trovare un prodotto base di cera vegetale che possa sufficientemente essere in grado di esaudire ogni tua ambizione di utilizzo.

Dai uno sguardo agli altri nostri approfondimenti sui prodotti ecologici per saperne ancora di più!

Pubblicato da Anna De Simone il 9 Novembre 2020