Cavallo più grande del mondo: dove si trova, foto e razza

Il cavallo più grande del mondo è stato identificato e fra poco andremo a conoscerlo ma vi lascio immaginare le difficoltà nel trovarlo, da parte di chi misura questo tipo di record, con i milioni e milioni di cavalli che esistono al mondo appartenenti a razza con taglia grande e quindi tutti potenzialmente "i più grandi".







Cavallo più grande del mondo: nome e dove si trova

Non poteva che chiamarci Big Jake il cavallo più grande del mondo, che ne dite. E’ stato individuato nel 2010 ed è un animale appartenente alla razza Belga, di allora undici anni. Non immaginatevi un animale temibile perché, così dice il suo proprietario, ha un carattere molto gentile e perfino giocherellone. Spesso capita così quando ci si trova di fronte a creature giganti.

Andiamo a conoscere meglio la razza a cui appartiene e a cui potrebbe appartenere anche il suo successore, chissà.

Il cavallo belga viene detto anche Bramantino e ha origini piuttosto antiche, siamo per lo meno sicuri che esistesse durante il Medioevo dove era chiamato Cavallo delle Fiandre. Tra l’altro esistono tre “misure” di cavallo belga e ovviamente il nostro Big Jake apparteneva a quella del Grande Belga, allevato nel Brabante, le altre sono il Piccolo nel Belgio nord occidentale, allevato negli Altipiani Ardennesi, e il Medio individuato a Condroz.

Questo tipo di cavallo al di là della sua altezza è sempre stato visto come un cavallo da tiro ed è oggi diffuso in tutta Europa. Ha il fisico classico del cavallo da tiro quindi una struttura pesante, molto muscolosa e allo stesso tempo scheletrica. Il Belga e quindi anche Big Jake è brachimorfo ha una testa piccola e raffinata rispetto alle altre razze pesanti, ma allo stesso tempo proporzionata e piacevole. Le zampe sono corte rispetto al corpo ma davvero molto potenti, dure e forti.

Altezza e peso di Jake, il cavallo più grande del mondo

Abbiamo subito annunciato il vincitore di questa gara, il cavallo più grande del mondo, ma non abbiamo ancora detto quanto è grande. Misura due metri e 10 centimetri al garrese. Se ci pensate è un animale davvero enorme e deve fare un po’ di impressione stargli accanto, figuriamoci il cavalcarlo.

Questa cifra sembra impossibile, anche a pensare ad un cavallo grande non ce lo si immagina così, eppure è l’esito della misurazione ufficiale fatta allo Smokey Hollow Farms a Poynette, Wisconsin, USA, e che ha permesso a Jerry Gilbert, il suo proprietario, di stabilire un nuovo Guinness World Record.

Jerry e Big Jake vivono ad Ostego negli USA, Jerry fin da subito sapeva di avere tra le mani un cavallo speciale, lo ha intuito fin da subito quando ha visto che alla nascita il piccolo Big Jake pesava già 109kg mentre gli altri puledri di questa razza di solito non superano gli 80 Kg. Non ci stupisce quindi di leggere che da adulto ha poi raggiunto il peso di 1180 kg!! Per mantenersi in forma Big Jake mangia una balla e mezzo di fieno al giorno e riposa in un box di più di 6 metri per 6 per stare appena appena comodo

Cavallo più grande del mondo: foto

Qui possiamo vedere il nostro campione di grandezza immortalato con una delle sue padroncine, come vedete ha un’aria terribilmente gentile e nessuno può sentirsi impaurito nonostante l’altezza. E’ decisamente uno dei classici giganti buoni.

Razze di cavalli grandi

Le dimensioni e la morfologia di un cavallo possono molto variano in base alla razze e anche all’utilizzo che ne viene fatto. Di solito i cavalli da traino o quelli per il salto ad ostacolo mostrano delle dimensioni fuori dalla norma rispetto alla media e generalmente superiori.

In generale è bene sapere come si misura un cavallo se non vi è mai capitato di assistervi. Si considera l’altezza partendo da terra fino al garrese, tutte le misure che leggerete saranno sempre riferite a questo tipo di parametro. Il garrese è preso come riferimento perché è il punto più alto del dorso del cavallo e si trova alla base del collo.

Tra le razze di cavallo più grandi ne troviamo alcune piuttosto note come ad esempio quella francese del Percheron, di origini antiche, adatto a qualsiasi condizioni climatiche e molto robusto, docile anche se energico.

C’è anche l’Hannover, tedesco, risalente al 1600 e adatto a diverse discipline, da sella, da tiro leggero e sport come salto ad ostacoli, dressage, completo.

Anche il cavallo da sella italiano è un animale spesso parecchio alto, in media arriva a 175 centimetri che non è affatto poco. E’ un animale coraggioso e sportivo. Deriva dall’incrocio di molte razze italiane con predominanza dell’anglo-arabo sardo, si mostra molto veloce e ha un carattere vivace e volenteroso.

Pubblicato da Marta Abbà il 2 Dicembre 2020