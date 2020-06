Cavallo Fell: caratteristiche e origini

Il cavallo Fell deve il proprio nome ad un luogo, alle creste rocciose che proprio Fell si chiamano e sono situate sul versante occidentale dei monti Pennini in Inghilterra. Questo animale è il corrispondente moderno di una razza che ormai non esiste più, la Galloway scozzese, che rappresentava una delle razze di cavalli da tiro più resistenti del momento. Proprio i Galloway potrebbero inoltre essere i cavalli da cui poi si sono sviluppati gli odierni “cavalli da corsa” cfino a diventare anch’essi dei purosangue. Il cavallo Fell è un ottimo trottatore e oggi lo vediamo partecipare a numerose competizioni agonistiche. E’ veloce ma anche decisamente resistente e questo lo rende utile e apprezzato.







Pony Fell: origini

Gli animali come il cavallo che è stato al fianco dell’uomo da tempi antichi, hanno sempre una storia molto interessante da raccontare riguardante le proprie origini. Anche stavolta non veniamo delusi. Il Fell è originario dell’Inghilterra e dove già in tempi preistorici poteva scorrazzare per il territorio, nelle contee di Cumberland e Westmorland. I cavalli in Inghilterra erano già in uso durante l’età del ferro, ovviamente con delle sembianze diverse da quelle a cui i nostri occhi sono abituati. Erano animali più bassi, di circa 1,23 metri di altezza al garrese, e molto simili alla razza detta “Exmoor” moderna.

Quando i Romani occuparono la patria del nostro cavallo vennero importati degli stalloni provenienti dalla Frisia che furono incrociati con le razze locali, andando a influire sulla loro altezza. Decennio dopo decennio, arriviamo ad almeno un metro e 30 centimetri, come altezza media. In questo periodo il cavallo Fell come anche altri, veniva utilizzato nei lavori agricoli, per arare, oppure per gli spostamenti con le slitte da trainare, ma c’era anche chi semplicemente lo cavalcava o gli faceva portare i pesi, usandolo come animale da soma.

Dall’Undicesimo al Dodicesimo secolo i pony Fell iniziarono ad essere utilizzati per trasportare carichi sulla lunga distanza, di solito venivano carica di minerali metalliferi della zona, articoli di lana e alimenti – come formaggi, carne, pesce, conserve. Sempre da queste parti, vicino alle creste di Fell, i pony potevano tornare utili anche per la pastorizia e per cacciare i lupi sempre a caccia di pecore di cui cibarsi.

Grazie alla sua fama di camminatore veloce, stabile e abbastanza piccolo da poter essere facilmente caricato, il cavallo Fell a partire dal Tredicesimo secolo iniziò la carriera del trasportatore di lana in Belgio, e non solo di lana.

Come animale da soma iniziò una carriera che durò parecchio, almeno fino al XVIII secolo anche se con il passare degli anni iniziò ad essere usati anche nelle gare di trotto, visto la prestanza fisica e le sue performance nella corsa. Si rivelò un cavallo utile anche per migliorarne le prestazioni di Norfolk e York-Shire Roadster.

Grazie allo sviluppa industriale, i pony andarono a ricoprire un altro ruolo importante, quello di trasportatori di rame, ferro e minerali di piombo che dalle miniere nel nord-ovest dell’Inghilterra dovevano raggiungere le fonderie. Oppure li troviamo in questo periodo anche nel sottosuolo ed in superficie, quando si trattava di spostare macchinari o prodotti caseari nella fattoria della miniera che sovrastavano i giacimenti minerari.

I primi pedigree dei Fell Pony vengono registrati nella seconda metà del Diciannovesimo secolo, nel “Polo and Riding Pony Stud Book” nel 1898 ma solo nel 1922 venne creata la Fell Pony Society con lo scopo di andare a conservare la originaria razza di pony minacciata dai continui incroci finalizzati a produrre cavalli da fattoria e vistosi animali da strada come il pony Wilson.

Con il passare del tempo cambiano anche i colori “di moda” tra i cavalli Fell e se inizialmente predominavano il baio e il marrone, dalla seconda metà del Ventesimo secolo è il nero a prendere il loro posto e oggi ne troviamo tanti di questa tinta anche se non mancano esemplari in marrone, baio e grigio. Sempre sono presenti però i noti segni bianchi, sotto forma di stelle e piccole quantità di bianco sui pastorali posteriori anche se non sono obbligatori, circa la metà della popolazione di razza non li ha. Oggi questa razza è amata e presente: il numero di pony registrati presso la Fell Pony Society è aumentato costantemente, ed è dagli anni ’50 che è sempre più popolare.

Cavallo Fell: caratteristiche

Pony di tipo mesomorfo, il cavallo Fell ha delle forme armoniose anche se non si può definire un animale slanciato visto che la sua altezza al garrese può variare fra 132-142 cm. La sua struttura è stata inflenzata in vario modo da altre razze, in particolare il Frisone ha dato una solida struttura e il Galloway ha aggiunto velocità, carattere e passo sicuro.

La testa del Fell è di piccole dimensioni ma con un profilo rettilineo oppure leggermente montonino, i suoi occhi sono molto vivi e svegli, le narici sono ampie e simpatiche e le orecchie spuntano appuntite ma piccole e ben inserite. Il collo lungo e muscoloso è ben attaccato e collega la testa al resto del corpo. In generale il garrese è abbastanza rilevato, il torace è largo e profondo e mostra delle costole ben estese e arrotondate. La groppa è larga ma corta e gli arti solidi e ben muscolati con stinchi possenti e pastorali non troppo lunghi

La coda del cavallo Fell solitamente è lunga e anche molto folta con un’attaccatura bassa, folta anche la criniera e sericea. In generale il mantello può assumere diversi colori, partendo dal nero fino al baio e al baio scuro, e ogni tanto il grigio. Nello standard diventa preferibile il mantello che non mostra macchie bianche, ma vengono tollerate una piccola stella sul muso, e balzane piccole sugli arti.

Pony Fell: carattere

Non abbiamo ancora fatto riferimento al carattere di questo pony che, come avete capito, è un ottimo lavoratore. E’ un animale tranquillo e docile, oltre che determinato, per cui resta un buon animale anche da sella, grazie soprattutto alla sua forza e al contempo alla sua resistenza.

Cavallo Fell: attitudini e impiego

Con il suo passo sicuro, il cavallo Fell arriva dove altri cavalli non arrivano per cui diventa molto prezioso quando si tratta di portare persone o cose in luoghi con terreni più impervi. Questa razza viene usata per insegnare alle persone con disabilità sia fisiche che mentali ad andare a cavallo ma anche per partecipare a delle gare o a delle battute di caccia. Resistente, forte e docile, è prezioso anche nella silvicoltura leggera, nella pastorizia e nel trasporto dei turisti durante le escursioni.

Pubblicato da Marta Abbà il 7 Giugno 2020