Cavallo Alter-Real: origini, carattere e caratteristiche

Il cavallo Alter-Real non è un animale di cui si sente spesso parlare eppure nella sua storia ha incrociato un nome molto importante: Napoleone Bonaparte. Proprio lui aveva tentato all’epoca di migliorare le caratteristiche di questa razza effettuando degli incroci con altre quali ad esempio l’Hannover, qualche purosangue e i cavalli arabi. Peccato che i risultati siano stati davvero terribili tanto che si rischiò di distruggere addirittura la razza stessa .







Cavallo Alter-Real: origini

La storia del cavallo Alter-Real è piuttosto interessante ed incrocia quella del suo paese di origine, il Portogallo. Il nome stesso della razza ne suggerisce l’origine perché la cittadina denominata “Altér do Chão” in cui è stata creata nel 1748 si trova nella provincia portoghese di “Alentejo”. Tutta p accaduto non in una semplice stalla ma in un allevamento reale, quello di “Vile de Portel” dove furono scelte circa 300 fattrici andaluse per essere incrociate con stalloni di razza Lusitano. Così nacque lo standard di razza l’obiettivo era quello di creare una scuderia nazionale di cavalli di razza che avessero delle caratteristiche eccellenti e attitudini da Alta Scuola d’Equitazione. Molti progressi furono fatti e finalmente nel 1760 troviamo uno standard di razza ben definito e stabilizzato e un cavallo desiderato da tutte le corti reali dei paesi europei.

Andiamo al tempo di Napoleone Bonaparte quando come abbiamo raccontato si rischiò di perdere la razza in purezza per il desiderio di volerla a tutti i costi migliorare attraverso incroci con il Normanno e l’Hannover, per avere cavalli sa usare in guerra, e con l’Arabo e il Purosangue inglese, per avere invece un cavallo adatto a scopi sportivi. Solo grazie all’intervento di un amante dei cavalli, nel 1942, il signor Ruy de Andrade, fu possibile salvare la razza e recuperarne la purezza. Oggi, dopo tutte queste vicissitudini, L’Altér Real è considerato un cavallo di interesse nazionale. C’è proprio il marchio di razza, viene impresso sul quarto posteriore e raffigura una corona che sormonta le lettere dell’acronimo “AR” per l’appunto l’“Altér Real”.

Caratteristiche del Cavallo Alter-Real: altezza e peso

Altezza e peso del cavallo Alter-Real ci fanno capire che siamo di fronte ad un cavallo di media taglia. Al garrese può misurare dai 152 ai 163 centimetri e come peso si aggira attorno ai 500-550 Kg. E’ un animale mesomorfo con una testa dalla fronte larga e il profilo lievemente camuso, un po’ corto e schiacciato, e poi spuntano due orecchie, dritte ma molto piccole. Il collo è robusto e corto ma nel movimento è naturalmente eretto e ben attaccato al resto del corpo. Il garrese è in rilievo, muscoloso e solido, la spalla ha una buona angolazione e gli arti hanno articolazioni e garretti possenti, gli stinchi sono sottili e gli zoccoli duri. Sia la criniera che la coda sono molto fitte e quest’ultima ha l’attaccatura bassa. Per quanto riguarda il mantello, è sempre baio secondo lo standard ma può essere sia chiaro che scuro.

Cavallo Alter-Real: carattere

Il carattere di questo cavallo lo rende da sempre molto ben voluto dalle persone perché è molto intelligente ma allo stesso tempo sempre pronto ad apprendere, si mostra inoltre docile, equilibrato e anche vivace.

Cavallo Alter-Real: attitudini

Ai tempi è stato utilizzato a scopi bellici e sportivi, oggi l’Alter Real è un cavallo noto per la sua eleganza e che viene utilizzato nell’alta scuola più che come monta.

Pubblicato da Marta Abbà il 19 Ottobre 2020