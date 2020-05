Capelli lisci, i vantaggi e gli svantaggi!

I capelli lisci, setosi e morbidi, sono un vero e proprio must universalmente riconosciuto per eleganza e femminilità. Si tratta anche di un approccio stilistico che non passa mai di moda, e che è in grado di conferire un aspetto davvero raffinato. È proprio per questo motivo che nel corso degli anni le piastre per capelli sono diventate estremamente popolari, permettendo anche alle donne che non sono naturalmente lisce, di poter arrivare a disporre di una chioma con tale caratteristica.





I vantaggi dei capelli lisci

Proprio per la loro importanza, abbiamo oggi voluto dedicare un approfondimento completo ai capelli lisci, cominciando da qualche vantaggio e… svantaggio.

Iniziamo dai “pro”. In primo luogo, i capelli lisci tendono ad essere più naturalmente sani. Considerato che è infatti più facile che l’olio naturale del cuoio capelluto si faccia strada fino al fusto del capello, i capelli lisci hanno generalmente tutto il nutrimento di cui hanno bisogno e sono in grado di gestire spazzolature e styling in maniera più efficace.

In secondo luogo, i capelli lisci appaiono più lucenti. Le donne che hanno una chioma liscia possono infatti godere di una superficie – appunto – liscia, in grado di riflettere più luce e dare dunque un’impressione di maggiore lucentezza.

In terzo luogo, i capelli lisci sono “facili” da far crescere. Anzi, è lecito affermare che una delle parti migliori dell’avere i capelli lisci sia proprio il fatto che sono più facili da far crescere lunghi e forti. La resistenza e l’idratazione che ricevono dal sebo (vedi sopra) li rendono anche meno soggetti a doppie punte e rotture. Anche la secchezza è di norma un problema più raro.

Gli svantaggi dei capelli lisci

Come ogni cosa… ogni delizia ha la sua croce. E, dunque, anche i capelli lisci hanno svantaggi che sarebbe opportuno non sottovalutare. Ma quali sono?

In primis, più e più volte, le donne con i capelli lisci hanno un problema diffuso: la mancanza di corpo nella propria chioma. Spesso è infatti difficile mantenere elevato il volume, con una semplice lacca per capelli, richiedendo interventi più complessi e stressanti per la chioma.

Ancora, i capelli lisci si ungono facilmente. Poiché i follicoli dei capelli lisci sono – appunto – lisci, il sebo è più visibile sulla sommità degli stessi. Infine, anche se i capelli lisci sono classici e senza tempo, mancano anche della consistenza necessaria per renderli più interessanti se si vuole cambiare look!

Suggerimenti per migliori capelli lisci

Assumendo che tu abbia letto con attenzione quanto sopra, possiamo spingerci un po’ oltre e cercare di capire quali siano i migliori suggerimenti per dei capelli lisci più in salute.

Innanzitutto, quando i capelli sono bagnati, consigliamo di aggiungere un po’ di mousse alle radici e fare un piccolo massaggio. Asciuga poi i capelli a testa in giù, con una grande spazzola rotonda, e acconcia nella direzione opposta per dare un po’ di volume sulla sommità. Quando la chioma è asciutta, spruzza lacca per capelli e pettina le zone che hanno bisogno di un po’ più di aiuto.

Ti ricordiamo inoltre che i capelli grassi non sono certo quel che dovresti presentare sul tuo capo se ambisci ad avere un bel look. Separa dunque le ciocche di capelli con un po’ di shampoo secco tra un lavaggio e l’altro. Basta spruzzarlo sulle radici prima di andare a letto – in questo modo lo shampoo avrà il tempo di assorbire gli oli in eccesso.

Infine, ricorda che ogni tanto i capelli lisci hanno bisogno di un’accorciatina. Puoi provare un carré o un taglio di capelli asimmetrico per un look più strutturato!

Perché i capelli lisci… sono lisci?

Molte persone si domandano perché alcune donne abbiano i capelli lisci, e altre invece i capelli mossi o ricci.

Ebbene, anche in questo caso la risposta è… nella scienza!

I capelli lisci sviluppano infatti la loro struttura a partire dalla loro corteccia. Le fibre del capello sono rotonde, permettendo così di cadere uniformemente su tutti i lati del cuoio capelluto. I capelli lisci sono anche determinati dalla loro struttura proteica e dai legami di disolfuro che si verificano tra le proteine del capello. Hanno poco gancio alla fine del follicolo (bulbo), impedendogli così di crescere ad angolo.

Sebbene i capelli lisci non siano molto diversi tra una donna e un’altra per il livello di lisciatura, quel che cambia è soprattutto lo spessore. In alcuni casi, gli ormoni e alcuni farmaci possono modificare la consistenza dei capelli, facendoli crescere in modo diverso da come si sono formati in origine, e dando seguito, didatticamente, a tre diverse tipologie di capelli lisci.

Il primo tipo di capelli è liscio e fine. È un tipo di capelli lisci morbido e lucido, ma sottile. È molto facile da gestire e da acconciare, ma spesso ha bisogno di un po’ di lifting alle radici.

C’è poi un secondo tipo di capelli, liscio e di medio spessore. Dato che questi capelli hanno un po’ più di volume e corpo, i capelli medi lisci possono essere molto facili da gestire. Un’elegante coda di cavallo è il candidato perfetto per questo look, in quanto è abbastanza spessa da dare un po’ di stile ai capelli.

Infine, c’è il tipo di capelli liscio e spesso. Questo tipo di capelli difficile da domare in onde o riccioli e, proprio per questo, i parrucchieri consigliano generalmente un taglio lungo e stratificato.

Pubblicato da Anna De Simone il 29 Maggio 2020