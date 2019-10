Quanto inquinano gli aerei: numeri e opinioni

Mentre si agitano dibattiti su cosa è più o meno inquinante, nella vita di ciascuno di noi e nell’economia delle nostre nazioni, emergono dei dati ufficiali su quanto inquinano gli aerei, mezzo di trasporto che utilizziamo sia per piacere che per lavoro, in modo sempre più disinvolto e frequente, soprattutto da quando, ormai parecchi anni fa, sono iniziati ad arrivare sul mercato i voli low cost. Hanno acceso la concorrenza e reso più accessibile a tutti il volo. In questo utilizzo ormai agile di un mezzo di trasporto senza dubbio comodo, non ci siamo forse chiesti quanto inquinano gli aerei davvero e quindi quando e se utilizzarli al posto di altri mezzi fa bene all’ambiente.







Quanto inquinano gli aerei: numeri

Il settore dei viaggi aerei oggi produce il 2% circa delle emissioni di CO2 prodotte dall’attività umana globalmente. Se facciamo questa valutazione soltanto sul continente europeo, possiamo arrivare anche al 3%, come poi vedremo meglio. Questi sono dati forniti dall’Air Transport Action Group da ritenere ufficiali perché si tratta di un gruppo di esperti del settore dell’aviazione che focalizza il proprio lavoro quotidiano proprio sulla valutazione dell’impatto ambientale e, in modo più generale, sullo sviluppo sostenibile. Questo dato è interessante se contestualizzato nel settore più ampio dei trasporti perché, visto che molto spesso muoversi è necessario, l’idea è quella di capire il modo migliore per farlo e non l’evitare di farlo. Sarebbe un’utopia nella maggior parte delle nostre quotidianità.

Ci viene in aiuto l’Agenzia Europea per l’Ambiente che nel 2016 ha calcolato che i voli aerei producono il 13% delle emissioni di CO2 dovute al settore dei trasporti. Basta fare qualche veloce valutazione con un po’ di ragionevolezza per capire che le auto incidono parecchio, il 72%, sul totale delle emissioni del comparto. Sarebbe troppo facile salvare l’areo aggrappandosi a queste percentuali perché è chiaro che bisogna tenere conto del numero di persone che ogni giorno usa la macchina o l’aereo. Per capire chi inquina di più, per capire quanto inquinano davvero gli aerei, se più o meno delle auto, vanno paragonati i grammi di CO2 che vengono prodotti da ciascun mezzo per passeggero per chilometro.

L’auto 42, l’aereo 285, considerando una media di circa 80 passeggeri a volo. Ad oggi, quindi, non c’è alcun dubbio, non c’è gara, gli aerei sono il mezzo più inquinante.

Quanto usiamo gli aerei

Ciascuno di noi, a seconda delle proprie abitudini e delle proprie esigenze, usa più o meno questo mezzo, finora forse anche ignaro delle emissioni prodotte con tal precisione. Nel mondo però, quanta gente lo usa e come. Tanti lo usano e sempre di più. L’Airports Council International (ACI) – l’associazione commerciale degli aeroporti del mondo – ha prodotto un utilissimo rapporto che ha analizzato a livello globale il traffico aereo nel 2018. E’ emerso che il flusso di passeggeri è in crescita, ha segnato un + 6% in un anno. Il 6 vi sembra poco? Proviamo a esprimerlo in unità di passeggeri, di trasforma in una cifra pari a 8,8 miliardi di persone. Il traffico areo sta crescendo in modo accelerato.

Nell’ultimo anno il tasso di aumento è maggiore rispetto a quello registrato in totale nell’intero decennio precedente in cui c’era stato un timido + 4,3%. Se ci si azzarda a fare delle stime, in un mondo che sappiamo essere accelerato non solo in questo settore, ci si trova a immaginare che tra il 2018 e il 2023 il traffico in cielo crescerà di quasi il 30%. Questo non lo diciamo noi ma sempre l’ACI che ha provato a valutare la potenziale crescita della domanda di servizi aerei.

Questi dati sono medie mondiali ed è come se ogni essere vivente, di qualsiasi età, avesse fatto almeno un volo aereo nel 2018 e identicamente farà nei prossimi anni. Chiaro che proprio così non è e che ci sono delle persone che volano più di altre. Lo stesso anche per alcuni poli aeroportuali che concentrano la maggiore traffico, sono 20 e da essi passa il 17% di tutto il traffico passeggeri globale, un miliardo e mezzo di persone.

Non solo quanto inquinano gli aerei ma anche come

Cerchiamo di far emergere delle peculiarità in questo traffico aereo globale che è difficile, così, da analizzare e descrivere. I dati ci vengono sempre in aiuto ed è solo di questi che vogliamo fidarci. Le tratte lunghe sono anche quelle che producono la maggior parte della CO2, 8 tonnellate su 10. Questo vale quindi per tutte quelle mete oltre i 1500 km. Facendo un focus sul nostro continente grazie al Supporting European Aviation scopriamo che a luglio 2019 in Europa il traffico aereo ha prodotto oltre 20 milioni di tonnellate di CO2 con oltre un milione di voli decolli.

Una compagnia aerea di quelle grandi, è addirittura riuscita ad entrare nella classifica delle maggiori realtà inquinanti d’Europa, nella top ten – top per modo di dire – in cui per il resto possiamo trovare solo centrali a carbone.

Abbiamo parlato di una compagnia aerea, ma non tutte hanno lo stesso atteggiamento nei confronti dell’ambiente ed è importante sottolinearlo. Da “posumer”, quindi di consumatori proattivi che possono fare scelte in modo consapevole, abbiamo il diritto e il dovere di informarci su quali siano le compagnie più virtuose. Esiste per nostra fortuna un’iniziativa globale che ha valutato come le varie aziende ci stanno preparando a minimizzare le emissioni di carbonio.

Si chiama Transition Pathway Initiative è ha realizzato un rapporto secondo cui la EasyJet risulta la compagnia che produce il minore impatto in termini di CO2 emessa. Ogni aereo di EasyJet dovrebbe emettere circa 75 g di CO2 per passeggero per km entro il 2020, il gruppo a cui appartiene anche la British Airways, l’International Airlines Group, emettere 112 grammi per persona per chilometro e la Korean Air 172.

Quanto inquinano gli aerei: opinioni

Alcune delle cifre che abbiamo letto, sono state calcolate da chi del traffico aereo ci vive, altre da chi invece è impegnato ogni giorno per capire come raddrizzare la rotta di questo Pianeta. Sono numeri, accurati, con cui non si vuole prendere una posizione qui pro o contro gli aerei in sé. Certo, è necessario prendere atto che serve investire risorse, e in parte se ne stanno investendo, per cercare di rendere questo mezzo di trasporto il meno inquinante possibile. La ricerca si sta dando da fare e ci aspettiamo delle belle novità, magari anche made in Italy.

Pubblicato da Marta Abbà il 3 Ottobre 2019