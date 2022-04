5 mete per fare ecoturismo in Puglia

Sempre più ricercato, l’ecoturismo è una delle modalità di vacanza che turisti italiani e stranieri prediligono, anche grazie alla possibilità di unire il rispetto per l’ambiente ad una vacanza all’insegna della natura e della genuinità di paesaggi, di luoghi e di cibo. Una delle mete più gettonate per fare ecoturismo in Italia è la Puglia, una delle regioni italiane più suggestive e ricche di flora e fauna, tra parchi incontaminati, scogliere selvagge e meravigliose coste marine dalla bellezza disarmante.

In Puglia sono disponibili itinerari green che lasciano grande spazio ad accessibilità ed accoglienza e permettono di vivere una vacanza all’insegna della natura, del mare e dell’avventura, incontrando così i desideri di tutti. Ecco allora 5 delle mete più interessanti per un soggiorno in Puglia all’insegna dell’ecoturismo.

Ecoturismo in Puglia: birdwatching sull’Oasi del Lago Salso

L’Oasi del Lago Salso si estende nei pressi del Golfo di Manfredonia e, grazie alla presenza di decine di paludi e di immensi pascoli incontaminati, è una delle mete migliori per un itinerario green in Puglia. Fa parte del Parco Nazionale del Gargano, è salvaguardata dal WWF ed è stata classificata dall’UE per il Life Project, con l’obiettivo di proteggere l’ambiente e l’avifauna. Infatti, l’Oasi del Lago Salso è un vero e proprio paradiso per gli appassionati di birdwatching: sembra che si possano ammirare fino a 30 specie di uccelli tra fenicotteri rosa, aironi e anatre. I volatili si trovano all’interno di un’oasi protetta e quindi sono assolutamente liberi di muoversi, il che rende la loro osservazione ancora più interessante e suggestiva, proprio perché assolutamente naturale. Non solo birdwatching, l’Oasi del Lago Salso offre anche diversi sentieri naturalistici da percorrere a piedi, in bicicletta o a cavallo e non è raro incontrare tassi e simpatici ricci durante il cammino.

Cultura delle tradizioni ed enogastronomia con le fattorie didattiche

Per coloro che sono alla ricerca di una vacanza green che possa andare bene per tutta la famiglia e creare quindi anche degli spunti di arricchimento culturale e di intrattenimento per i più piccoli, è possibile optare per la visita alle fattorie didattiche. In particolare, due di queste regalano esperienze oltremodo interessanti: l’Agriturismo Terra del Sole e Coppa di Mezzo. L’Agriturismo Terra del Sole si trova a Rignano Garganico e propone diverse tipologie di laboratori per imparare i valori delle tradizioni locali, il lavoro nei campi e il ruolo degli animali nella quotidianità campestre. È inoltre possibile effettuare un percorso naturale che permette di passeggiare tra gli animali e di interagire con loro e, ovviamente, non manca la bontà e la genuinità dell’offerta gastronomica che coniuga perfettamente convenienza del prezzo con qualità degli ingredienti e delle materie prime utilizzate per preparare ottime specialità culinarie.

Coppa di Mezzo, invece, propone laboratori didattici e sensoriali dedicati in toto alla zootecnia, alla geologia e alla gastronomia, all’interno dei quali sono previsti diversi assaggi di specialità gastronomiche a Km zero.

Esplorazione della Grava di Campolato

Un’altra interessante meta green della regione Puglia è Grava di Campolato, una cavità carsica situata nel comprensorio del comune di San Giovanni Rotondo che funge da contenitore per le acque provenienti dai monti che la circondano e tale funzione fa in modo che, nel corso delle precipitazioni, all’interno della grotta scorra un torrente sotterraneo. L’esplorazione della Grava di Campolato è dedicata a coloro che si dilettano in itinerari naturalistici di particolare difficoltà che richiedono esperienza e passione per la speleologia. È una cavità ad esplorazione verticale all’interno del massiccio Garganico ed è una tra le più importanti dell’Italia Meridionale: l’apertura di ingresso scende a picco per 100 m fino alla formazione di diverse cavità dove si alternano ambienti più ampi a tratti più chiusi, interrotti da piccoli dislivelli. La cavità raggiunge una profondità di circa 300 m.

Escursione green Canyon del Gargano

Il torrente Romandato, tra Ischitella e Vico del Gargano, è una delle mete più interessanti per fare ecoturismo in Puglia. Si tratta del letto di un antico fiume ormai asciutto che comprende un bacino idrografico lungo circa 15 km e che sembra risalga a 140 milioni di anni fa, quando si formò in seguito al sollevamento delle placche tettoniche. La forza dell’acqua ha dato quindi origine a un bellissimo Canyon ed è infatti questo il soprannome dell’antico torrente Romandato, Canyon del Gargano. Le pareti a strati del torrente, il suono ovattato della vegetazione e lo scricchiolio dei ciottoli sotto i piedi, fanno di questo percorso naturalistico un vero e proprio incontro ravvicinato con la natura più bella e incontaminata.

Passeggiata a cavallo sul Lago di Bauxite

Gli amanti dei cavalli potranno unire la loro passione ad un’esperienza green in grado di lasciare loro ricordi indelebili: una meravigliosa passeggiata al tramonto a cavallo, tra la Baia dei Turchi e il Lago di Bauxite. Il lago in questione si è formato all’interno di una cava di bauxite, roccia sedimentaria di colore rosso da cui si estrae l’alluminio. Grazie all’elevata concentrazione di questa particolare roccia, la vegetazione nei pressi del lago è caratterizzata da terra rossa e da alberi rigogliosi che si stagliano alti verso il cielo. L’itinerario prevede anche il passaggio tra la Baia dei Turchi, spiaggia incontaminata dalla sabbia bianca e finissima, romantica al tramonto e inserita dal Fondo per l’Ambiente Italiano nei 100 posti da salvaguardare in Italia: proprio per questo non è presente nessuno stabilimento balneare ma solo alberi, sabbia e mare dalle acque trasparenti.

Queste sono solo alcune delle mete più interessanti per fare ecoturismo in Puglia: la regione offre infatti moltissimi altri itinerari per accontentare i gusti e i desideri di ogni tipologia di turista green.