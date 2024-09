Energia nucleare, Urso: “Spero di poter annunciare una Newco per nuovi impianti”







“Tutte le aziende ci riferiscono che il problema principale è il costo dell’energia, e la soluzione per affrontare questi costi è creare, accanto alle energie rinnovabili, una produzione di energia nucleare tramite l’impiego della nuova tecnologia di terza generazione avanzata. Questa tecnologia permetterà di costruire centrali che potranno essere posizionate dove necessario. Inoltre, l’Italia ha imprese capaci di realizzare questo obiettivo. Mi auguro di poter annunciare la nascita di una Newco tra vari attori internazionali per lo sviluppo dei nuovi reattori”. Queste le parole del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante un’intervista alla settima edizione dell’evento “LaPiazza – Il bene comune” organizzato da Affari Italiani.